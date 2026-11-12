NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.11.2026 15:09:02
Nvidia vs. AMD: Which Is the Better Artificial Intelligence (AI) Stock for 2027 After the Tech Sell-Off?
Artificial intelligence (AI) chip stocks have witnessed a brutal sell-off lately, as evidenced by the 20% dip in the PHLX Semiconductor Sector index over the past month.
Not surprisingly, semiconductor stalwarts Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) have also been under pressure. While AMD has retreated 15% over the past month, Nvidia has dropped 26%, relinquishing its status as the world's largest company in the process.
However, the solid financial performance of both these companies doesn't justify their recent slide. Both Nvidia and AMD have been clocking robust growth, and they are poised to continue their momentum into the New Year. That's why I will take a closer look at the prospects and valuations of both companies to determine which one is the better semiconductor stock to buy for 2027.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
22:34
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
22:34
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20:03
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
20:03
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Technologiewerte weiter schwach -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.