NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.01.2026 17:54:00
Nvidia vs. AMD vs. Broadcom: What's the Best AI Chip Stock to Own for 2026
Nvidia vs. AMD vs. Broadcom: What's the Best AI Chip Stock to Own for 2026

In the artificial intelligence (AI) realm, there have been few better investments in recent years than chip stocks. Specifically, I'm a huge fan of Nvidia (NASDAQ: NVDA), AMD (NASDAQ: AMD), and Broadcom (NASDAQ: AVGO) because they are fabless chip companies. This means they design chips, but outsource their manufacturing. This model leads to fairly asset-light businesses with fantastic margins.This trio of stocks has already delivered incredible returns over the past few years, but with all of the money that will be spent on AI computing hardware in 2026 and beyond, I believe they're far from done rising. But which of them looks like the best one to hold in 2026?
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
