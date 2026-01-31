NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

31.01.2026 17:54:00

Nvidia vs. AMD vs. Broadcom: What's the Best AI Chip Stock to Own for 2026

In the artificial intelligence (AI) realm, there have been few better investments in recent years than chip stocks. Specifically, I'm a huge fan of Nvidia (NASDAQ: NVDA), AMD (NASDAQ: AMD), and Broadcom (NASDAQ: AVGO) because they are fabless chip companies. This means they design chips, but outsource their manufacturing. This model leads to fairly asset-light businesses with fantastic margins.This trio of stocks has already delivered incredible returns over the past few years, but with all of the money that will be spent on AI computing hardware in 2026 and beyond, I believe they're far from done rising. But which of them looks like the best one to hold in 2026?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 664,00 1,18% Ai Holdings Corp
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 199,64 -5,07% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
NVIDIA Corp. 161,12 0,36% NVIDIA Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

