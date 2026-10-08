Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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08.10.2026 23:29:00
Nvidia vs. Broadcom: Which AI Chip Stock Is the Better Buy for the Next 5 Years?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the biggest names in AI investing. Both provide a massive amount of the computing power that AI companies need, and they're growing rapidly as a result.
But which one is the better buy today -- the graphics processing unit giant or the custom chip leader?
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