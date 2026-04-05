CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
05.04.2026 09:15:00
Nvidia vs. CoreWeave: The Better AI Supercycle Stock Might Surprise You
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) often draw comparisons due to their influence over the artificial intelligence (AI) industry. Nvidia remains the dominant design company for AI accelerators, while CoreWeave has attracted business with its cloud infrastructure tailored toward AI.Investors should note that Nvidia and CoreWeave are not competitors. In fact, Nvidia is a major CoreWeave investor. Nonetheless, the two AI stocks compete for investor attention, making an evaluation of which one is a better AI supercycle stock a relevant question to ask.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|71,00
|5,03%
|NVIDIA Corp.
|153,70
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.