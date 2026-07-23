Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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23.07.2026 14:46:00
Nvidia vs. Intel: Which is the Better AI Chip Stock to Own for the Next 3 Years?
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Intel (NASDAQ: INTC) have enjoyed contrasting fortunes on the stock market over the past year. While Intel stock has jumped by more than 4x during this period, Nvidia's gains have been way lower at just 20%.Investors have been buying Intel stock hand over fist to capitalize on the company's turnaround. The semiconductor giant has been cutting its losses, and its chips have been gaining traction in artificial intelligence (AI) data centers to support inference and agentic AI workloads. Nvidia, on the other hand, continues to deliver impressive growth, but concerns about the growing competition in AI chips seem to have dented investor confidence.Does this mean Intel is the better semiconductor stock to buy and hold for the next three years due to its resurgence? Or will Nvidia's dominant presence in this market help it regain its mojo and deliver stronger gains than Intel? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:03
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20:03
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:40
|ROUNDUP 2: KI-Boom treibt Intel über Wall-Street-Erwartungen (dpa-AFX)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12:51
|ROUNDUP: KI-Boom treibt Intel über Wall-Street-Erwartungen (dpa-AFX)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 85 Dollar - 'Underweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Intel Corp.
|15:27
|Intel Halten
|DZ BANK
|10:21
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:27
|Intel Halten
|DZ BANK
|10:21
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15:27
|Intel Halten
|DZ BANK
|08:47
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|31 640,00
|-2,41%
|Intel Corp.
|83,00
|-5,46%
|NVIDIA Corp.
|182,18
|-0,48%
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