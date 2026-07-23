Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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23.07.2026 14:46:00

Nvidia vs. Intel: Which is the Better AI Chip Stock to Own for the Next 3 Years?

Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Intel (NASDAQ: INTC) have enjoyed contrasting fortunes on the stock market over the past year. While Intel stock has jumped by more than 4x during this period, Nvidia's gains have been way lower at just 20%.Investors have been buying Intel stock hand over fist to capitalize on the company's turnaround. The semiconductor giant has been cutting its losses, and its chips have been gaining traction in artificial intelligence (AI) data centers to support inference and agentic AI workloads. Nvidia, on the other hand, continues to deliver impressive growth, but concerns about the growing competition in AI chips seem to have dented investor confidence.Does this mean Intel is the better semiconductor stock to buy and hold for the next three years due to its resurgence? Or will Nvidia's dominant presence in this market help it regain its mojo and deliver stronger gains than Intel? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 31 640,00 -2,41% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 83,00 -5,46% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 182,18 -0,48% NVIDIA Corp.

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