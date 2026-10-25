NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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25.10.2026 09:30:00

Nvidia vs. Micron: The AI Revolution Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Micron (NASDAQ: MU) each have been playing key roles in the artificial intelligence (AI) revolution. Nvidia is the maker of the logic chip that powers the "thinking" of AI models, while Micron makes the memory and storage solutions that are also essential in the training and use of AI.

Investors have recognized the importance of these companies and their products and have piled into their shares. Nvidia's gains started earlier than those of Micron, back in 2023, and have accelerated over the past two years. Micron climbed somewhat back then but truly took off this year. Over the past five years, Nvidia has advanced more than 800%, while Micron has soared 1,200%.

The AI revolution is big enough for both of these market titans -- but which is the better buy? Let's find out.

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