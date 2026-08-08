Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
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09.08.2026 00:41:01
Nvidia vs. Navitas Semiconductor: Here's What Their Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates its revenue by designing advanced graphics processing units alongside comprehensive accelerated computing hardware systems for major enterprise clients operating across diverse global markets.It recently established multiple large-scale technology infrastructure development agreements across South Korea and simultaneously reported a 72% net income margin for the quarter ended April 26, 2026.Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) primarily generates its foundational revenue by engineering specialized power integrated circuits and advanced silicon carbide devices utilized by various commercial electronics manufacturers situated across multiple international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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12.07.26
|Erste Schätzungen: Navitas Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|12,10
|18,63%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
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