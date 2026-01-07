Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
08.01.2026 00:05:00
Nvidia vs. Palantir: Which Is the Better AI Stock for 2026?
Both Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) reported staggering Q3 results, featuring the type of growth that keeps the AI (artificial intelligence) narrative alive and well.But with both stocks delivering incredible returns for investors in 2025, it's a good time to revisit these names. Is one a better pick than the other for 2026 and beyond? I'd say yes. In fact, I think one of the two stocks is a significantly better investment than the other.Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
