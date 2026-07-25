Rising Corporation Aktie

Rising Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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25.07.2026 21:06:02

Nvidia vs. Planet Labs: Comparing Revenue Trends Between an Artificial Intelligence Giant and a Rising Star of the Space-Based Economy

Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates revenue by providing advanced graphics, computational, and networking solutions for diverse applications.It commenced full production of its new hardware architecture, Vera Rubin, and faced regulatory scrutiny over export controls, while reporting a 72% net income margin for the quarter ended April 26, 2026.Planet Labs PBC (NYSE:PL) primarily generates revenue by deploying satellite constellations to provide frequent, worldwide geospatial data.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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