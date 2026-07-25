Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
|
25.07.2026 21:06:02
Nvidia vs. Planet Labs: Comparing Revenue Trends Between an Artificial Intelligence Giant and a Rising Star of the Space-Based Economy
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates revenue by providing advanced graphics, computational, and networking solutions for diverse applications.It commenced full production of its new hardware architecture, Vera Rubin, and faced regulatory scrutiny over export controls, while reporting a 72% net income margin for the quarter ended April 26, 2026.Planet Labs PBC (NYSE:PL) primarily generates revenue by deploying satellite constellations to provide frequent, worldwide geospatial data.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26