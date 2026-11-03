NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.11.2026 21:56:43
Nvidia vs. SK Hynix: Comparing Quarterly Revenue Trajectories
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates revenue by designing and selling advanced graphics processing units (GPUs), networking interconnect solutions, and accelerated computational platforms for data centers, personal computer gaming systems, enterprise professional visualization workstations, autonomous automotive applications, and cloud gaming subscription services.
It recently agreed to supply Amazon-owned AWS with additional graphics processing units and expanded its software partnership with Meta Platforms, while simultaneously introducing new hardware reference architectures intended to reduce initial infrastructure deployment time for its commercial enterprise customers.
SK Hynix (NASDAQ:SKHY) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and selling a wide variety of advanced memory semiconductors, including dynamic random-access memory and diverse flash memory products with specialized configurations tailored to meet application-specific customer needs across global technology markets.
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Aktien in diesem Artikel
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