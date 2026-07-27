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WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098

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27.07.2026 23:06:01

NVIDIA vs. Snowflake: Which AI-Driven Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence boom has minted massive winners, but choosing between hardware power and software scale is difficult. Many investors are now weighing the potential of Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) against Snowflake Inc (NYSE:SNOW).Nvidia designs the advanced chips that power massive data centers, while Snowflake provides the cloud-based platform where businesses store and analyze the data those chips process. Both companies are central to the modern tech stack, yet they offer very different financial profiles and risk levels for individual portfolios.Nvidia produces accelerated computing systems and software that serve as the foundation for modern artificial intelligence. Key partnerships include an IP license arrangement with Groq, and the company recently acquired Kumo AI to expand its predictive models. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as two direct customers represented 22% and 14% of revenue in the most recent year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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NVIDIA Corp. 173,10 -4,83% NVIDIA Corp.
Snowflake 238,50 1,27% Snowflake

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