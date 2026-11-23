NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 09:18:02
Nvidia vs. SpaceX: Here's Which Stock I'd Put $1,000 Towards Right Now
Nvidia (NASDAQ:NVDA) and SpaceX (NASDAQ:SPCX) are popular artificial intelligence (AI) stocks and, no doubt, household names right now.
SpaceX continues to expand its rocket launch business, artificial intelligence services, and Starlink internet service. Led by Elon Musk, SpaceX's businesses appear to be on an upward trajectory, though the company's spending is accelerating and profits remain sparse.
Nvidia is still growing like a weed, too, with sales and earnings surging in its recently reported third-quarter fiscal 2027 results. But with co-founder and former CEO Jensen Huang recently resigning after admitting to an affair with an alleged Chinese spy, some wonder what the future holds for this leading AI company.
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