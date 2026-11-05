Nvidia vs. Taiwan Semiconductor: The AI Revolution Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.

The semiconductor industry has been supercharged in recent years by the rise and rapid adoption of artificial intelligence (AI), which isn't surprising, as chips are essential for running AI applications in data centers, smartphones, computers, vehicles, robots, and factories.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) are two of the most important players in the semiconductor space, which explains why they have been among the biggest beneficiaries of the AI-fueled semiconductor boom. Let's see why these semiconductor stocks will continue capitalizing on the AI chip market's growth, and which one is the better buy for the long run.

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