Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

30.12.2025 22:35:00

Nvidia vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: What's the Better Buy?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) are key players at different points along the artificial intelligence (AI) value chain. While Nvidia is the leading designer of the graphics processing units (GPUs) used to handle most AI workloads, TSMC is the global leader in fabricating and packaging advanced logic and memory chips.Both have benefited from the AI megatrend -- but which of these companies looks like a better long-term stock buy from here?Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
