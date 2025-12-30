Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
|
30.12.2025 22:35:00
Nvidia vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: What's the Better Buy?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) are key players at different points along the artificial intelligence (AI) value chain. While Nvidia is the leading designer of the graphics processing units (GPUs) used to handle most AI workloads, TSMC is the global leader in fabricating and packaging advanced logic and memory chips.Both have benefited from the AI megatrend -- but which of these companies looks like a better long-term stock buy from here?Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
15.10.25
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)