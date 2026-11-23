Recent volatility across the semiconductor industry has raised questions about the sustainability of the artificial intelligence (AI) boom, even as demand for advanced computing infrastructure continues to accelerate. Two companies at the center of this volatility are Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), both critical players in the global AI industry.

Nvidia designs the advanced processors powering AI infrastructure, while TSMC manufactures these chips for Nvidia and its competitors. Adding another dimension to the investment outlook, Jensen Huang's reinstatement as Nvidia's CEO could help restore confidence in the company's leadership and provide greater stability for the partnerships and investments supporting the broader AI industry.

With significant developments reshaping the semiconductor landscape, investors considering either stock for 2027 should look beyond recent market volatility and evaluate their financial performance, competitive advantages, and long-term growth prospects.

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