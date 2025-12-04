Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
|
05.12.2025 00:46:00
Nvidia vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Artificial Intelligence (AI) Stock Is a Better Buy Right Now?
The major advances in artificial intelligence (AI) we've seen over the last few years wouldn't be possible without continued improvements in semiconductor capabilities. AI developers rely on data centers full of the most advanced chips from companies like Nvidia (NASDAQ: NVDA) to train new and bigger large language models. The growing use of AI has further increased demand for graphics processing units (GPUs) and other AI accelerator chips, as the compute needs for AI inference continue to rise.Nvidia has been the biggest beneficiary of the growing demand for processing power, but the company doesn't manufacture the chips it designs. It works with Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) to print and package its GPUs. TSMC has also produced strong financial results, thanks to growing demand from Nvidia and a host of other customers.Both semiconductor stocks have experienced significant growth over the past few years. Nvidia's stock price has climbed over 900% over the last three years, while TSMC's stock is up a respectable 250%. However, investors should always look forward to what's next for a stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
15.10.25
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,98
|0,46%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|49 560,00
|0,12%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|252,00
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.