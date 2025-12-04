Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Taiwan Semiconductor Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

05.12.2025 00:46:00

Nvidia vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Artificial Intelligence (AI) Stock Is a Better Buy Right Now?

The major advances in artificial intelligence (AI) we've seen over the last few years wouldn't be possible without continued improvements in semiconductor capabilities. AI developers rely on data centers full of the most advanced chips from companies like Nvidia (NASDAQ: NVDA) to train new and bigger large language models. The growing use of AI has further increased demand for graphics processing units (GPUs) and other AI accelerator chips, as the compute needs for AI inference continue to rise.Nvidia has been the biggest beneficiary of the growing demand for processing power, but the company doesn't manufacture the chips it designs. It works with Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) to print and package its GPUs. TSMC has also produced strong financial results, thanks to growing demand from Nvidia and a host of other customers.Both semiconductor stocks have experienced significant growth over the past few years. Nvidia's stock price has climbed over 900% over the last three years, while TSMC's stock is up a respectable 250%. However, investors should always look forward to what's next for a stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
