NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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06.06.2026 13:37:00

Nvidia Wants to Sell AI Factories, Not Chips

For years, investors viewed Nvidia (NASDAQ: NVDA) as a semiconductor company. The company designed graphics processing units (GPUs), sold them to gamers and data centers, and generated profits from each chip shipped.That description is becoming increasingly outdated. Today, Nvidia is pursuing a much bigger opportunity. The company no longer wants customers to buy individual chips. Instead, it wants to sell them entire artificial intelligence factories.This shift may help explain why Nvidia continues to dominate the AI boom and why its long-term opportunity could be larger than many investors realize.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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