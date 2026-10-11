NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.10.2026 06:38:53
Nvidia weighs deeper ties with open-model developer Reflection AI through investment or computing deal
Reflection has also struck billion-dollar deals with SpaceX and cloud provider Nebius GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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10.10.26
|Nvidia in talks to acquire US ‘open’ model start-up Reflection AI (Financial Times)
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|Bernstein Research
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|UBS AG
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|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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