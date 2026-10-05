Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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05.10.2026 23:49:19
Nvidia weiter gefragt: KI-Euphorie treibt Nasdaq auf neue Bestmarke
Die großen Technologiewerte geben an der Wall Street erneut den Ton an. Nvidia, Meta und Microsoft ziehen den Index zu einem neuen Höchststand. Steigende Anleiherenditen bremsen die Kauflaune der Anleger nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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