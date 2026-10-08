NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.10.2026 18:45:00
Nvidia Will Buy Back $235 Billion of Its Stock by January 2028. Does That Make the Stock a Buy?
Few companies have been bigger beneficiaries of the massive artificial intelligence data center build-out than Nvidia (NASDAQ: NVDA). The company's graphics processing units (GPUs) are essential infrastructure for AI training and inference. That's led its data center sales to soar from $11 billion in fiscal 2022 to a $356 billion run rate as of its most recent quarter. As Nvidia is a relatively capital-light business, that's resulted in a tremendous amount of free cash flow.
Nvidia is already returning a lot of that cash to shareholders through dividends and buybacks. But the board just authorized the largest share repurchase plan in history, adding $150 billion to Nvidia's remaining authorization. Management now has $235 billion in total buyback authorizations, and it plans to deploy the full amount before the end of January 2028.
The question for investors is: Does that make the stock a buy?
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