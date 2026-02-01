NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.02.2026 15:49:00
Nvidia will mehr in OpenAI investieren - aber keine 100 Milliarden
Jensen Huang hat Meldungen zu einem Rückzug bei der nächsten Investitionsrunde für OpenAI dementiert. Wie viel angelegt wird, steht noch nicht fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
