NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.09.2026 17:10:00
Nvidia Will Pay Its Next Cash Dividend on Oct. 1. Here's How Many Shares of Nvidia (NVDA) Stock You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends.
In its second-quarter fiscal 2027 release, Nvidia (NASDAQ: NVDA) said that it would pay a cash dividend of $0.25 per share on Oct. 1 to all shareholders as of record on Sept. 10. It marks the second consecutive quarter Nvidia is paying a $0.25 per share dividend -- up 2,400% from its previous quarterly payout of just $0.01 per share.
Nvidia is far from high-yield territory, but it's showing more commitment to its dividend. For context, Nvidia now yields more than Apple, Alphabet, and Meta Platforms, while some megacap growth stocks like Amazon, Tesla, and Space Exploration Technologies don't even pay dividends.
Here's how many shares of Nvidia you'd need to generate $10,000 in yearly dividends and why investors can expect that number to drop in the coming years.
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
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