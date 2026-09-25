Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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26.09.2026 01:24:01
Nvidia Would Have to Add Almost a Whole Broadcom to Reach $7 Trillion
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the world's most valuable company, is worth around $5.45 trillion as of this writing. The next big round number is $7 trillion. And the gap between them is larger than it sounds: roughly $1.55 trillion, or nearly the full market value of Broadcom (NASDAQ:AVGO), the $1.69 trillion chip and infrastructure software business.
What would have to be true of Nvidia's revenue, its margins, and its price-to-earnings multiple for the company to add almost a whole Broadcom to its value? And how long could it take?
Image source: Getty Images.
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