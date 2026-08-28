NVIDIA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NVIDIA hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,22 Milliarden USD im Vergleich zu 46,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at