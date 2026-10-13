The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.10.2026 15:02:00
Nvidia's $4 Trillion 2030 Projection Makes It the Best Buy in the Market
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is no stranger to making bold calls, and its visionary CEO Jensen Huang has made many of them in his time. However, this may be the boldest one yet. Over the past year, he has repeatedly told investors that the company expects up to $4 trillion in data center capital expenditures annually by 2030. The low end of that range is $3 trillion, so there is still a ton of growth ahead in this industry.
While that may seem like a wild and far-off projection, it's likely not. Nvidia has more information about the trends of the artificial intelligence (AI) computing market than most investors, and sometimes it's better to let the experts do the talking for you and then invest based on what they say.
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