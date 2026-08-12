Telecom Aktie

Telecom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 04:41:00

Nvidia's $500 Billion Financing Plan Is 20 Times What the Telecom Bubble Ran On

Nvidia (NASDAQ: NVDA) signed memorandums of understanding Monday with six of Wall Street's largest investment firms to establish independent financing platforms -- vehicles meant to mobilize more than $500 billion of third-party capital for artificial intelligence (AI) infrastructure. The six are Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs, and KKR.The idea is to let lenders treat computing hardware the way they treat buildings or toll roads (an asset that produces revenue and can therefore secure debt).Markets have run a version of this experiment before. In the late 1990s, telecom equipment makers lent their customers the money to buy their gear, and by the end of 2000, nine suppliers (including Lucent, Nortel, and Cisco) had extended about $25.6 billion, according to a McKinsey estimate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telecom Corp. of New Zealand Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Telecom Corp. of New Zealand Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs) 4,84 0,00% Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 0,99 0,00% Telecom Corp. of New Zealand Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen