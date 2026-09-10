Nvidia's CEO Called the Dip Months Ago. Here Is How the Trade Played Out.

On June 8, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang called the sharp technology sector sell-off that occurred in early June a buying opportunity. Speaking to reporters in Seoul that day, Huang said the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out was still in its early stages. So, investors should be "very happy because now you can buy at a discount."

His call seems to have been spot on so far. From its opening price on June 8 to the close of trading on Sept. 4, Nvidia's stock gained about 9.6%, compared with a roughly 3.7% gain for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the same period.

However, investors should note that Nvidia's shares did not immediately move higher after Huang's comments.

Continue reading