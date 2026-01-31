Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
31.01.2026 21:30:00
Nvidia's CEO Says the "ChatGPT Moment" for Physical AI Is Here: 1 Move to Make
At CES earlier this month, Jensen Huang, CEO of Nvidia (NASDAQ: NVDA), unveiled his company's latest artificial intelligence (AI) models and semiconductor chips, declaring that "the ChatGPT moment for physical AI is here."According to Huang, Nvidia's AI models for autonomous vehicles could finally make ubiquitous driverless cars a reality. He predicted that robotaxis would be among the first to benefit, as the world's first thinking, reasoning, autonomous AI -- Nvidia's Alpamayo technology -- hits the market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 664,00
|1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.