CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
22.09.2026 04:53:01
Nvidia's Forecast Assumes No Data Center Chip Sales to China. The Sept. 24 U.S.-China Summit Could Change That.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) guided for $108.0 billion of fiscal third-quarter revenue in late August, and the forecast carried a footnote: The company is "not assuming any Data Center compute revenue from China" in its outlook.
Reaching the figure would require growing about 89% from the prior-year quarter's $57.0 billion. And it assumes nothing whatsoever from the world's second-largest economy in the business that generates over 90% of Nvidia's sales.
On Thursday, Sept. 24, President Donald Trump hosts Chinese President Xi Jinping at the White House, with artificial intelligence (AI) among the main topics on the agenda. Nvidia CEO Jensen Huang is reportedly among the tech executives expected at the state dinner that night.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CHANGE Inc.
Analysen zu CHANGE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|1 006,00
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.