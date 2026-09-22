Nvidia's Forecast Assumes No Data Center Chip Sales to China. The Sept. 24 U.S.-China Summit Could Change That.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) guided for $108.0 billion of fiscal third-quarter revenue in late August, and the forecast carried a footnote: The company is "not assuming any Data Center compute revenue from China" in its outlook.

Reaching the figure would require growing about 89% from the prior-year quarter's $57.0 billion. And it assumes nothing whatsoever from the world's second-largest economy in the business that generates over 90% of Nvidia's sales.

On Thursday, Sept. 24, President Donald Trump hosts Chinese President Xi Jinping at the White House, with artificial intelligence (AI) among the main topics on the agenda. Nvidia CEO Jensen Huang is reportedly among the tech executives expected at the state dinner that night.

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