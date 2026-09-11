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WKN DE: A4230W / ISIN: KYG0118C1050
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11.09.2026 02:45:00
Nvidia's Jensen Huang Claims AGI Has Arrived. Here's How to Invest.
The term artificial general intelligence, or AGI, has been around for decades. It was first used in 1997 by physicist Mark Avrum Gubrud to describe fully automated military production. Researcher Ben Goertzel popularized the term in the early 2000s, giving it its current meaning as a description for AI technology that can self-initiate a broad range of tasks, similar to how humans operate.
Messaging surrounding AGI can be confusing and, at times, misleading. Last year, for example, Sam Altman, the CEO of OpenAI, told reporters that AGI is no longer a very useful term, stressing that the language is used more for marketing than serious technical discussion. A year later, OpenAI released its GPT-6 Astra model, boasting that humanity has now "entered the AGI era."
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