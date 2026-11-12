NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.11.2026 05:50:52
Nvidia's Jensen Huang Is on the Hot Seat. Here's What I'm Doing With My Nvidia Stock
In just a few days, Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang has gone from AI's rock star to a Greek tragedy.
Over the weekend, Huang admitted to an affair with a suspected Chinese spy, sparking an investigation by the company and multiple calls for inquiries across the federal government due to Nvidia's possible violation of chip export restrictions.
Just three days later, on Wednesday, The New York Times reported that Huang had had a relationship with an Nvidia executive, Kimberly Powell, Nvidia's vice president of healthcare, who reports directly to him. Their relationship would appear to be in violation of the company's code of conduct, and on Wednesday, Nvidia's leadership met to discuss Huang's future with the company. The Wall Street Journal reported that Nvidia's board is preparing to remove Huang.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|150,38
|0,23%