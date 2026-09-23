Nvidia’s Last Quarter Was Nearly Perfect. One Number in the Fine Print Wasn’t.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) recently reported $96.2 billion in revenue for the fiscal second quarter, which was 106% more than in the same period last year. The company also produced a 75% gross margin, and management told investors to expect roughly 70% revenue growth in the next fiscal year.

By most numbers, Nvidia reported a stellar quarter. However, a closer look at the company's balance sheet shows that Nvidia's total assets jumped by more than 50% over the past six months. Here's why that matters, and what I'll be watching closely over the next few quarters of Nvidia's AI-driven growth.

Image source: Getty Images.

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