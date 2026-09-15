AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.09.2026 11:35:00
Nvidia's Latest Move Spells Trouble for AMD and Intel Investors
Nvidia (NASDAQ: NVDA) absolutely dominates the market for advanced graphics processing units (GPUs) used for artificial intelligence (AI) applications. When it comes to the ultra-computationally intensive processing required to train AI models, the company is often projected to command more than 90% of the market.
Even for less computationally intensive inference applications used to run AI software, estimates of the company's market share in the category often range between 60% and 75%. Notably, Nvidia hasn't had much to offer when it comes to central processing units (CPUs) used to run some AI inference applications, and it's only just starting to compete in the broader server CPU market that is currently dominated by Intel (NASDAQ: INTC) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). On the other hand, Nvidia looks poised to make big inroads in the server CPU market -- and it could pose significant challenges for the current category leaders.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|431,80
|0,61%
|Intel Corp.
|85,75
|1,65%