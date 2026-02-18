Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
18.02.2026 02:01:00
Nvidia’s new Meta deal may not be great news for these other tech stocks
Shares of Broadcom, AMD and Arista fell after Nvidia and Meta announced an expansion of their partnership.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!