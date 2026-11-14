A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
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15.11.2026 00:45:00
Nvidia's Ousted CEO Said a 1-Gigawatt Data Center Delay Costs $10 Billion a Quarter. Here's Why That Matters for Power Stocks.
Former Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang repeatedly warned the market about key bottlenecks to AI growth. And it's no wonder. As the world's largest supplier to the AI industry, Nvidia is not only reliant on long-term demand growth for AI technologies but also wants that growth runway to unfold as quickly and smoothly as possible.
Last month, Huang quantified some of the lost economic potential when projects are delayed even just a few months.
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