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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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28.09.2026 18:23:13
Nvidia's Record Buyback Couldn't Keep the Nasdaq Out of the Red on Monday Morning
President Donald Trump turned down Iran's peace offer over the weekend. Oil went up, gold fell apart, and nearly every chipmaker had a miserable morning.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index dropped 1% as of 11:26 a.m. ET while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.8%. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) declined by 0.7%. Seventeen of the Dow's 30 components traded lower in this Wall Street snapshot.
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