Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
31.03.2026 04:15:00
Nvidia's Rubin Chip Arrives in Late 2026. Is Now the Time to Buy This Artificial Intelligence (AI) Stock?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the poster child of the artificial intelligence (AI) industry. Its high-powered chips are the brains that power AI. The company's leading position in the chip industry isn't lost on Wall Street, with the stock up 50% over the past year and over 18,000% over the past decade.That said, Nvidia's stock is down nearly 20% from its 52-week high, and it has a new chip platform on the way in late 2026. Is now the time to buy this stock, or should investors just keep it on their wish list?Nvidia's stock has fallen sharply in recent months. The AI stock's price drop puts it firmly in correction territory and on the verge of falling into its own personal bear market. The stock looks cheap relative to its own history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.