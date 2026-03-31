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31.03.2026 04:15:00

Nvidia's Rubin Chip Arrives in Late 2026. Is Now the Time to Buy This Artificial Intelligence (AI) Stock?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the poster child of the artificial intelligence (AI) industry. Its high-powered chips are the brains that power AI. The company's leading position in the chip industry isn't lost on Wall Street, with the stock up 50% over the past year and over 18,000% over the past decade.That said, Nvidia's stock is down nearly 20% from its 52-week high, and it has a new chip platform on the way in late 2026. Is now the time to buy this stock, or should investors just keep it on their wish list?Nvidia's stock has fallen sharply in recent months. The AI stock's price drop puts it firmly in correction territory and on the verge of falling into its own personal bear market. The stock looks cheap relative to its own history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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