Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
19.11.2025 13:22:30
Nvidia’s switch to smartphone-style memory ‘to double server-memory prices by end-2026’
Tech-focused research firm says the change will spike the demand for chips that the industry can’t handleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!