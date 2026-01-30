NVR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NVR lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 121,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVR noch ein Gewinn pro Aktie von 139,93 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 436,55 USD beziffert, während im Vorjahr 506,69 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat NVR mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at