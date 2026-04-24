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24.04.2026 06:31:29
NVR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NVR hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,76 USD gegenüber 94,83 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,88 Milliarden USD – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,33 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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