MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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30.05.2026 15:16:17
NWI Management Dumps 42,700 MercadoLibre Shares Worth $82.4 Million
On May 15, 2026, NWI Management LP reported selling all 42,700 shares of MercadoLibre (NASDAQ:MELI).According to an SEC filing dated May 15, 2026, NWI Management LP sold all 42,700 shares of MercadoLibre during the first quarter. The estimated trade size was $82.37 million, based on the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position declined by $86.01 million, a figure that includes both trading activity and changes in share price.MercadoLibre is a leading Latin American e-commerce and fintech platform, operating at scale with a diversified portfolio of digital services. The company leverages its integrated ecosystem to drive user engagement and facilitate commerce and payments across multiple markets. Its competitive advantage stems from its robust technology infrastructure, broad product offering, and deep regional presence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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