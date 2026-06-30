Sosei Group Aktie
WKN: A0B7EK / ISIN: JP3431300007
|
30.06.2026 14:25:34
Nxera Receives $10 Mln Milestone Payment From AbbVie
(RTTNews) - Nxera Pharma Co., Ltd. (SOLTF) on Tuesday said it received a $10 million milestone payment from AbbVie (ABBV) after achieving a fourth R&D milestone under their multi-target drug discovery collaboration focused on neurological diseases.
The companies partnered in 2022 to discover GPCR-targeting medicines for neurological diseases using Nxera's NxWave platform. The milestone was triggered by the identification of validated and differentiated hit molecules against a neurology target.
With the latest payment, Nxera has received $40 million from AbbVie across four R&D milestones.
Under the agreement, Nxera is also eligible to receive potential option, development and commercial milestone payments totaling up to $1.2 billion, in addition to tiered royalties on global sales.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sosei Group Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sosei Group Corp
Aktien in diesem Artikel
|Sosei Group Corp
|5,45
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX weit im Plus -- DAX zieht an -- Wall Street höher erwartet -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.