NxGen Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NxGen Brands hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1766,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at