NxGen Brands präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NxGen Brands hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 933,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at