NXP Semiconductors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NXP Semiconductors hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,20 Prozent auf 3,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at