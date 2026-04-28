NXP Semiconductors N.V. Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - NXP Semiconductors N.V. (NXPI) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.12 billion, or $4.43 per share. This compares with $490 million, or $1.92 per share, last year.

Excluding items, NXP Semiconductors N.V. reported adjusted earnings of $774 million or $3.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.4% to $3.18 billion from $2.83 billion last year.

NXP Semiconductors N.V. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.12 Bln. vs. $490 Mln. last year. -EPS: $4.43 vs. $1.92 last year. -Revenue: $3.18 Bln vs. $2.83 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.29 To $ 3.72 Next quarter revenue guidance: $ 3.350 B To $ 3.550 B