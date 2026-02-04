|
NXP Semiconductors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NXP Semiconductors hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,34 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,00 USD gegenüber 9,84 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,27 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
