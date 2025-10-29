NXP Semiconductors präsentierte Quartalsergebnisse

NXP Semiconductors hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 3,17 Milliarden USD, gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at