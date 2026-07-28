Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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28.07.2026 23:23:24
NXP Semiconductors Shares Slip Despite Q2 Earnings Beat
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