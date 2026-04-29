NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
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29.04.2026 21:01:08
NXP Semiconductors Stock Climbs 4% After Key Trading Signal
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